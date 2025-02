Allarme in attacco per l’Inter: Thuram e Arnautovic in dubbio per la Juventus

CalcioWeb

Dopo il martedì di riposo concesso da Simone Inzaghi, l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica sera allo Stadium contro la Juventus.

Gli osservati speciali della seduta di allenamento erano Thuram e Arnautovic, gli unici a non aver lavorato in gruppo. Thuram è stato costretto ad abbandonare la gara di lunedì sera contro la Fiorentina dopo 28′ di gioco a causa di una contusione alla caviglia sinistra. Gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni, ma l’attaccante, che già era acciaccato dopo la trasferta del Franchi, continua a sentire fastidio.

Arnautovic, che ha sostituito il compagno ma poi si è arreso per un problema all’adduttore non prima di segnare il gol vittoria dell’Inter, è ancora affaticato.

A questo punto è allarme attacco per Inzaghi: non dovessero farcela, sarebbe Taremi ad affiancare Lautaro.

Nessun problema invece per Bastoni, uscito a metà secondo tempo e sostituito da Zalewski. Il tecnico nerazzurro a Torino potrà contare anche su Dumfries, che ha scontato la giornata di squalifica, e Dimarco, che ha smaltito l’attacco febbrile.