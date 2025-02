Inter, infortunio Sommer: occasione d’oro per Josep Martinez

CalcioWeb

Nelle ultime ore, l’Inter ha ricevuto una pessima notizia riguardante il suo portiere Yann Sommer. Il giocatore ha subito una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, un infortunio che arriva in un momento cruciale della stagione.

Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato la frattura, e nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire per favorire il recupero ma stabilire i tempi esatti non è semplice al momento. Tuttavia, l’esperto portiere svizzero rischia di restare fuori dai giochi per un periodo di tre o quattro settimane.

Durante questo periodo, Sommer sarà sicuramente assente nelle partite contro Genoa, Lazio (Coppa Italia), Napoli e Monza e per gli ottavi di Champions. Rimane incerta la sua presenza per il match del 16 marzo a Bergamo, con la possibilità che il suo rientro avvenga direttamente dopo la sosta.

Questo infortunio sarà una grossa opportunità per Josep Martinez. Fino ad oggi, lo spagnolo ha collezionato zero presenze in campionato e Champions League, giocando solo nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

Acquistato dall’Inter per 13 milioni di euro più bonus Martinez é stato finora un oggetto misterioso per i tifosi nerazzurri ma già da sabato avrà la sua occasione. Ironia della sorte il suo debutto in Serie A avverrà proprio contro il Genoa, la sua ex squadra.