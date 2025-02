Inter, la situazione dell’infermeria in vista della sfida contro il Napoli

CalcioWeb

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. I nerazzurri preparano il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera.

Marcus Thuram ha svolto la prima parte dell’allenamento con il gruppo, per poi proseguire con un lavoro differenziato. La sua presenza contro il Napoli sembra certa, mentre è ancora in dubbio per la sfida con la Lazio. La decisione finale verrà presa dopo la rifinitura di domani.

Carlos Augusto ha lavorato ancora a parte, mentre si è fermato Zalewski per un problema al polpaccio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Joaquin Correa non sembra avere problemi gravi, ma anche la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno.