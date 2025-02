Inter vola in semifinale di Coppa Italia: derby con il Milan all’orizzonte

CalcioWeb

L’Inter conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 in una partita combattuta a San Siro. I gol di Arnautovic e Calhanoglu assicurano la vittoria ai nerazzurri, che ora si preparano ad affrontare il Milan in un doppio derby..

La partita si è sbloccata nel primo tempo grazie a un gol di Arnautovic, che ha scagliato un potente tiro al volo dalla distanza, sorprendendo il portiere avversario. Nel secondo tempo, Calhanoglu ha raddoppiato su rigore, consolidando la vittoria dell’Inter.

La vittoria dell’Inter contro la Lazio ha acceso i riflettori sul derby di Milano, che vedrà i nerazzurri affrontare il Milan in semifinale. Sarà una doppia sfida emozionante, che deciderà quale delle due squadre milanesi accederà alla finale di Coppa Italia.