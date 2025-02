Juventus, notte da incubo in Olanda: PSV vince e la elimina dalla Champions League

CalcioWeb

Una serata da dimenticare per la Juventus, che esce sconfitta 3-1 dal PSV Eindhoven dopo i tempi supplementari e dice addio alla Champions League.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il PSV è sceso in campo nella ripresa con tutt’altro piglio, mettendo in seria difficoltà la retroguardia bianconera. Il gol di Perisic ha sbloccato la gara, ma la reazione della Juve è stata immediata, con il pareggio di Weah. Tuttavia, la gioia è durata poco: il PSV ha continuato a spingere e ha trovato il gol del 2-1 con Saibari.

Nei tempi supplementari, la Juve ha provato a reagire, ma il PSV ha chiuso definitivamente i conti con il gol di Flamingo. La squadra di Motta ha accusato il colpo e non è più riuscita a rendersi pericolosa, rischiando addirittura di subire il quarto gol.

“Abbiamo fatto molta fatica nel secondo tempo, mentre nel primo avevamo fatto le cose giuste – ha commentato Thiago Motta alla fine del match – Nella ripresa il PSV ha spinto tanto e noi abbiamo sofferto, hanno giocato un’ottima partita. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non possiamo essere felici per i gol subiti, in queste situazioni dobbiamo fare molto meglio se vogliamo competere a questo livello“.