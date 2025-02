Lautaro, Procura acquisisce audio della bestemmia: cosa succede ora

CalcioWeb

La Procura Figc ha acquisito l’audio della presunta bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez al termine del match Juventus-Inter del 16 febbraio. Il procuratore Chiné, dopo aver visionato le immagini fornite dalla Lega Serie A, ha ora a disposizione un elemento cruciale per far luce sull’accaduto.

Nonostante l’indagine in corso, Lautaro Martinez sarà regolarmente in campo nella sfida scudetto contro il Napoli. I tempi tecnici per un’eventuale squalifica sono infatti troppo stretti. Il capitano nerazzurro riceverà l’avviso di conclusione indagini e, prima che il procuratore federale notifichi il deferimento, potrà patteggiare, evitando così la squalifica prevista dall’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva.