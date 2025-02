Lazio, eliminazione amara in Coppa Italia: Lotito tuona contro gli arbitri

CalcioWeb

L’eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ha lasciato strascichi polemici. Il club biancoceleste, infatti, non ha digerito la rete di Arnautovic, ritenuta irregolare, e ha espresso il proprio malcontento per la direzione arbitrale.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha voluto commentare apertamente l’episodio, ma ha lanciato una frecciata all’indirizzo degli arbitri: “Non commento, ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo“.