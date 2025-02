Morata e l’addio al Milan: “in rossonero per Fonseca, poi tutto è cambiato”

CalcioWeb

Alvaro Morata ha recentemente rilasciato un’intervista al quotidiano “Marca” in cui ha parlato del suo trasferimento in Turchia e del suo breve periodo al Milan.

Morata ha spiegato di aver scelto il Milan per la presenza di Paulo Fonseca, allenatore che aveva mostrato grande apprezzamento nei suoi confronti. Tuttavia, l’esonero di Fonseca dopo pochi mesi ha cambiato le carte in tavola, portando Morata a sentirsi a disagio e a prendere la decisione di lasciare il club rossonero.

“Sono andato lì per Fonseca che ha dimostrato di apprezzarmi molto. Dopo pochi mesi però lui è stato esonerato e il progetto rossonero è cambiato: alla fine non mi sentivo più a mio agio a Milano perché avevo scelto il Milan per Fonseca.

Quando ho lasciato l’Atletico avevo bisogno di cambiare aria: me lo chiedevano testa e corpo. Ci sono momenti in cui si prendono decisioni più o meno giuste, ma alla fine penso che l’opinione degli spagnoli su di me fosse cambiata in positivo dopo l’Europeo“.