Napoli, infortunio per Anguissa: salta la sfida con l’Inter

CalcioWeb

Nuova tegola per il Napoli di Antonio Conte: Frank Anguissa si è infortunato e dovrà stare fermo per almeno tre settimane. Il centrocampista camerunense ha riportato una lesione muscolare al soleo della gamba destra nel finale della partita contro il Como, come confermato dagli esami strumentali.

Un infortunio che lo costringerà a saltare la sfida al vertice con l’Inter, in programma domenica allo stadio Maradona.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma dovrà stare fermo per almeno tre o quattro settimane.