Napoli, infortunio per Mazzocchi: l’esito degli esami

CalcioWeb

Napoli in piena emergenza in vista della sfida contro il Como. Pasquale Mazzocchi costretto ai box per infortunio.

Nella mattinata di oggi il giocatore si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Il comunicato del club

“Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo“.