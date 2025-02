Nations League, Spalletti: “non vedo l’ora di affrontare la Germania”

CalcioWeb

Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, sta preparando la lunga vigilia che lo separa dal doppio confronto con i tedeschi nella sua tenuta di Montaione e non nasconde la sua voglia di ‘tornare’ presto in campo.

“Non vedo l’ora di affrontare la Germania – ha confessato Spalletti durante un pranzo con la stampa, a meno di un mese dai quarti di Nations League – Non vivo bene questi lunghissime pause senza partite. E’ una sfida dal fascino incredibile e dobbiamo giocarla senza pensare ad altri discorsi, ma soltanto alla crescita del nostro gruppo“.

“Abbiamo qualità per crescere tanto in futuro, ma ci sono tante cose che possiamo ancora tirare fuori – ha aggiunto – Siamo alla partenza di un percorso, ma siamo convintissimi di avere una nazionale forte, un gruppo che può fare risultati importanti in futuro e andiamo dritti per questa strada. Credo fortemente che ci sia un’altra storia per noi, che non ha niente a vedere con l’ultimo Europeo“.