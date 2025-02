Parma, ufficiale l’esonero di Pecchia: il nome del sostituto

CalcioWeb

Il Parma ha esonerato il tecnico Fabio Pecchia. Fatale il ko con la Roma, il quarto consecutivo in campionato, e il terzultimo posto in classifica a quota 20 punti. Pecchia aveva da poco firmato il rinnovo di contratto fino al 2027.

Il comunicato del club

“Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l’allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere“.

La dirigenza del Parma sembrerebbe aver scelto Cristian Chivu come prossimo allenatore. Le parti, riferisce Sky Sport, sono davvero molto vicine e l’accordo è ormai a un passo. L’ex allenatore della Primavera dell’Inter firmerà un contratto di 1 anno e mezzo e sarà chiamato a risollevare le sorti della squadra, che al momento sarebbe retrocessa in B.