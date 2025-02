Quando inizierà la Serie A 2025-26? Simonelli svela la data

CalcioWeb

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell’ assemblea della Lega Serie A ha svelato la possibile data di inizio del prossimo campionato di Serie A.

“Mi sono sbilanciato dicendo che l’inizio del prossimo campionato al Il 99% sarà il 23/24 agosto, credo che sarà questa la data. Ma non sarà una decisione del presidente, lo decideremo in Consiglio a breve. Due squadre faranno il Mondiale per Club e finiranno tardi, ci sembra la data più plausibile in cui iniziare campionato“.

C’è anche un tema della chiusura del calciomercato. L’idea di Italia e Inghilterra è di chiuderlo prima dell’inizio del campionato ma deve esserci unanimità tra leghe. La Spagna ha diverse problematiche così come Germania e Francia, chiaramente se dovessimo rimanere solo con Inghilterra ci dovremmo adeguare. Temo che l’unanimità non riusciremo a trovarla“.