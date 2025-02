Ranieri furioso con l’arbitro Porto-Roma: il duro sfogo

CalcioWeb

Claudio Ranieri esplode dopo il pareggio della Roma per 1-1 sul campo del Porto nell’andata dei playoff di Europa League.

Il tecnico romano ha espresso tutta la sua rabbia per l’arbitraggio del tedesco Stieler, reo di aver, a suo dire, falsato la partita con una serie di decisioni discutibili.

“Sono venuto qui per vincere, abbiamo fatto una grande partita, ma l’arbitro ha condizionato il risultato. Non è possibile che un arbitro che in 21 partite ha visto la squadra in trasferta pareggiare solo nove volte venga mandato ad arbitrare una partita così importante in un campo difficile come questo.

Stieler ha ammonito otto nostri giocatori e ne ha espulso uno, Mancini, per un fallo di reazione. Ma non solo, ho avuto la sensazione che aspettasse un episodio nell’area di rigore per far vincere il Porto. I miei giocatori erano nervosi per questo, non si può fare una cosa del genere. Ho detto ai ragazzi di non protestare mai perché lui arbitra così, ma questa volta ha superato ogni limite“.

Rientrando nello spogliatoio la Roma si era innervosita e il tecnico è andato dai giocatori. “Ho mandato via i giocatori. Non volevo che lo andassero a salutare. Non lo meritava dopo una partita così su un campo internazionale.“