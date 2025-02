Ranking Uefa, l’Italia rischia il sorpasso della Spagna: la classifica

CalcioWeb

Brusco stop per le squadre italiane nei playoff di Champions League. Le sconfitte di Milan e Atalanta contro Feyenoord e Bruges mettono a rischio il quinto posto nella competizione per la stagione 25/26.

L’Inghilterra, saldamente in testa al ranking Uefa, non ha rivali. Ma la lotta per il secondo posto è serrata: l’Italia è tallonata dalla Spagna, che potrebbe operare il sorpasso già giovedì con le partite di Real Sociedad e Betis.

La Spagna schiera due squadre nei playoff di Europa League e Conference League, mentre l’Italia si affida alla Roma. Un risultato negativo potrebbe costare caro.

Germania e Portogallo guadagnano terreno grazie alle vittorie di Bayern Monaco e Benfica. Belgio e Olanda, in posizioni più distanti, mantengono vive le loro speranze.

La classifica del Ranking Uefa

Inghilterra 20.892

Italia 17.562

Spagna 17.464

Germania 15.171

Portogallo 15.150

Francia 14.214

Belgio 13.550

Olanda 12.250

Grecia 11.062

Svezia 10.125