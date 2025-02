Serie A, Simonelli: “favorevole al Var a chiamata, ma ne parleremo in Assemblea”

CalcioWeb

Il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli ha espresso la sua opinione favorevole riguardo all’introduzione del Var a chiamata, durante un’intervista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

“Personalmente sono favorevole al Var a chiamata. Ne dobbiamo ancora parlare in Assemblea ma credo che molti la pensino come me“, ha dichiarato Simonelli.

Il presidente ha anche difeso il formato attuale della Serie A a 20 squadre, sottolineando come questo permetta di rappresentare l’intero territorio italiano, da Lecce a Como fino a Venezia.

In merito all’inizio della prossima stagione, Simonelli ha rivelato che la data più probabile è il 23-24 agosto, per evitare partite durante il Ferragosto.

Infine, Simonelli ha espresso preoccupazione per la tenuta economica del calcio italiano, sottolineando come la Premier League sia diventata irraggiungibile in termini di fatturato. Ha auspicato un intervento del governo per trovare meccanismi che permettano al calcio italiano di attrarre nuovamente grandi campioni e rimanere competitivo.