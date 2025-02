CalcioWeb

Emergenza in porta per l’Udinese. Si è infortunato Razvan Sava, e Runjaicdovrà farne a meno almeno fino alla sosta di marzo (tornerà non prima di aprile), poi saranno nuovamente valutate le sue condizioni e lo stop può anche essere più lungo.

Il comunicato del club

“Udinese Calcio comunica che Razvan Sava ha riportato una frattura scomposta del quinto dito della mano destra. Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico sabato presso la clinica Villa Stuart di Roma“.