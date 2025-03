Addio a Bruno Pizzul, la voce che ha fatto sognare l’Italia del calcio

CalcioWeb

È morto all’età di 86 anni Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo italiano, voce indimenticabile delle partite della Nazionale e narratore di un’epoca d’oro del calcio italiano. Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni.

Entrato in Rai nel 1969, Pizzul ha legato indissolubilmente la sua voce alle gesta degli Azzurri, diventando il telecronista ufficiale della Nazionale a partire dai Mondiali del 1986. La sua narrazione appassionata e competente ha accompagnato milioni di italiani nelle domeniche pomeriggio, nelle serate di coppa e nelle notti magiche dei Mondiali, rendendolo una figura iconica del panorama sportivo italiano.

Tra le telecronache più memorabili di Pizzul, spiccano le partite dei Mondiali di Italia ’90, con le epiche sfide contro Argentina e Inghilterra, e il trionfo dell’Italia ai Mondiali del 2006, vissuto da Pizzul come un tifoso in tribuna stampa. La sua ultima telecronaca risale all’agosto 2002, in occasione della partita Italia-Slovenia.