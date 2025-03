Cesare Prandelli torna in Nazionale: il nuovo ruolo

CalcioWeb

Dopo 11 anni dalla sua esperienza come Commissario Tecnico, Cesare Prandelli è pronto a tornare in Nazionale, questa volta con il ruolo di Direttore Tecnico. La nomina ufficiale è attesa per giugno e rappresenta un tassello importante nel progetto di rinnovamento della FIGC, fortemente voluto dal Presidente Gabriele Gravina.

Il ruolo di Direttore Tecnico, già presente in altre federazioni europee come la Germania, prevede una gestione complessiva degli aspetti calcistici, dalla supervisione del settore giovanile alla crescita degli allenatori, fino all’analisi delle prestazioni della Nazionale maggiore.