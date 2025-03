Conceicao tuona contro l’ex portavoce: “accuse infondate, risponderà in tribunale”

CalcioWeb

Parole dure e amare quelle di Sergio Conceicao, allenatore del Milan, che in conferenza stampa ha commentato le recenti dichiarazioni del suo ex portavoce Francisco Empis.

Le dichiarazioni di Empis hanno gettato ombre sulla professionalità di Conceicao e sulla sua gestione della squadra. Accuse che l’allenatore portoghese ha respinto con forza, parlando di “situazione spiacevole” e di “cose non vere“.

“Non capisco, forse è stato pagato da qualcuno – ha dichiarato Conceicao – Mi dispiace per questa situazione. Non ho capito quello che il mio ex collaboratore ha fatto. Non so se per cattiveria o perché è stato pagato da qualcuno“, ha dichiarato Conceiçao, visibilmente amareggiato. “Sono stato avvisato dell’accaduto da una giornalista e non ci credevo“.

Conceicao ha annunciato che Empis sarà chiamato a rispondere delle sue accuse in tribunale: “Lui risponderà nelle sedi legali di questo“.