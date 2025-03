Curva Nord Inter, sciopero di 20 minuti contro Udinese: il motivo

CalcioWeb

La Curva Nord dell’Inter ha annunciato uno sciopero a partire dalla partita di domani contro l’Udinese, con 20 minuti di silenzio in segno di protesta. La decisione è motivata da due principali ragioni, le conseguenze dell’inchiesta che ne ha azzerato i vertici (assieme a quelli del Milan) e il caro biglietti per le partite, in particolare quelle di Champions League.

Uno sciopero a tempo indeterminato: “Torneremo a farci sentire dall’inizio del match solo quando ci verrà ridata la libertà di tifare a modo nostro, senza vincoli, come avviene in qualsiasi altra parte d’Italia. Questa da oggi in poi sarà la nostra battaglia“.