Dybala non convocato per Empoli-Roma: il motivo

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per la trasferta di domani contro l’Empoli. L’attaccante argentino non è stato convocato da Claudio Ranieri, che ha deciso di concedergli un turno di riposo.

La decisione di Ranieri non è legata a problemi fisici o infortuni. Dybala è in ottime condizioni e si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Si tratta di una scelta puramente tecnica, volta a preservare il giocatore in vista della partita di ritorno contro l’Athletic Bilbao.

La Roma, infatti, dovrà affrontare l’Athletic Bilbao con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta subita all’andata