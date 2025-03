Fiorentina, Edoardo Bove rivela: “in ambulanza cercavo di mordere tutti”

CalcioWeb

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato in una intervista nel podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli, ripercorrendo i momenti del malore che lo ha colpito durante la partita Fiorentina-Inter e svelando i dettagli del suo percorso di recupero.

“Rivedere quelle immagini è la prima cosa che ho fatto quando mi sono svegliato,” ha raccontato Bove, “ma ora mi dà più fastidio. Mi sembra di fare dei passi indietro nel mio percorso mentale“.

Il giocatore ha ricordato gli attimi precedenti al malore: “Quando Lautaro ha segnato e hanno annullato il gol sentivo già la testa girare. Mi sono accasciato per far finta di allacciarmi le scarpe, poi sono andato giù. Non ho sentito niente al petto, infatti è una cosa che mi hanno chiesto anche i dottori. So che per ogni persona è diverso, io non ho avuto nessuna avvisaglia da parte del mio cuore. Mi sono svegliato che non ricordavo niente, pensavo di aver fatto un’incidente. Mi hanno detto che in ambulanza ho fatto un bel casino dopo che mi hanno rianimato. Cercavo di mordere tutti, ero indemoniato ma non mi ricordo niente di questo. Le prime persone che ho visto sono stati i miei familiari, ma non ricordo di averli visti. La cosa incredibile è come il nostro cervello tenga a fare un processo isolato da solo, facendoti dimenticare determinate cose”.

A Bove è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che gli permette di condurre una vita normale, ma che rappresenta un ostacolo per la sua carriera agonistica in Italia. “La legge italiana non consente di giocare con il defibrillatore,” ha spiegato, “ma all’estero è diverso. Avrò delle visite importanti per capire se potrò toglierlo. La mia salute mentale è la priorità: se non mi sento sicuro senza, non si va da nessuna parte“.

Un momento toccante del racconto è stato il riferimento alla telefonata di Christian Eriksen, che ha vissuto un’esperienza simile. “Mi ha chiamato subito, è stato molto carino,” ha rivela Bove. “Mi ha detto di stare tranquillo e di stare con la mia famiglia“.

Nonostante le difficoltà, Bove si sente fortunato: “Sono grato per come sia andata, perché nella tragedia stavo al posto giusto al momento giusto”.