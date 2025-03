Europei 2032 a Italia e Turchia, l’annuncio di Gravina

CalcioWeb

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ribadito l’impegno per un’edizione indimenticabile degli Europei del 2032, che vedranno Italia e Turchia come paesi ospitanti. A margine del Consiglio Federale, Gravina ha sottolineato la “sintonia massima” con il ministro dello sport Abodi, con il quale ha discusso delle necessità del calcio italiano e dei preparativi per Euro 2032.

Uno dei punti chiave emersi dalle dichiarazioni di Gravina è la volontà di accelerare i lavori sugli stadi. “In tempi brevissimi ci sarà la nomina di un commissario per gli stadi“, ha dichiarato il presidente della FIGC.