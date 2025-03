Ferrari a Milano, l’evento con Hamilton e Leclerc: dove vederlo in tv

CalcioWeb

Oggi, giovedì 6 marzo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc presenteranno la nuova Ferrari in un evento da sogno a piazza Castello, che per l’occasione si vestirà a festa.

Tanta l’attesa di tifosi e appassionati di vedere la nuova livrea e soprattutto il pilota inglese, che nel Mondiale che si prepara a partire sostituirà Carlos Sainz, volato in Williams, al fianco del monegasco.

Hamilton e Leclerc, insieme al team manager Frederic Vasseur, saranno i grandi protagonisti dell’evento organizzato da Ferrari e Unicredit, e sfileranno nella nuova vettura, la SF-25, lungo un circuito allestito per l’occasione che includerà via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello, viale Gadio, via Minghetti. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 17.

L’accesso all’evento sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima, ma maxi schermi saranno posizionati nelle vie adiacenti a piazza Castello per permettere a tutti i tifosi e appassionati di Formula 1 di seguire la presentazione della nuova Ferrari. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.