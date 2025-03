Gasperini esalta l’Atalanta dopo il trionfo allo Stadium: “partita perfetta, sognare è lecito”

CalcioWeb

Gian Piero Gasperini non nasconde la sua soddisfazione dopo la netta vittoria per 4-0 dell’Atalanta contro la Juventus allo Stadium. Un risultato che ha sorpreso molti, ma che il tecnico nerazzurro definisce “perfetto“.

“Nel calcio si passa da vittorie e sconfitte“, ha dichiarato Gasperini a Dazn. “La Juve arrivava da cinque vittorie consecutive, quindi questa era una partita inimmaginabile, ma per noi è stata perfetta“. Il tecnico ha sottolineato come la settimana di pausa abbia dato nuova energia alla squadra, permettendo a tutti di esprimersi al meglio.

Gasperini ha spiegato la decisione di schierare Cuadrado titolare al posto di De Ketelaere, una mossa che si è rivelata vincente. “Questa settimana senza giocare ci ha dato un po’ di energia“, ha confermato. “Dopo tanto tempo, abbiamo fatto due settimane normali e tutti avevano la gamba giusta“.

Nonostante la consapevolezza della forza di Inter e Napoli, Gasperini non vuole spegnere i sogni dei tifosi. “Sognare è un piacere, non bisogna mai togliere i sogni alla gente“, ha affermato. “È una cosa impossibile, ma a volte, se ci credi fortemente, possono anche diventare possibili“.

L’Atalanta, reduce da sette sconfitte consecutive contro l’Inter, è consapevole delle difficoltà che l’attendono. Tuttavia, la vittoria contro la Juventus rappresenta un segnale importante per il futuro. “Sappiamo che Inter e Napoli sono fortissime e non perdono mai“, ha concluso Gasperini. “Con l’Inter arriviamo da sette sconfitte di fila e non ci è mai successo di giocare per lo scudetto“.