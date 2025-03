Inter, infortunio per Dumfries: i tempi di recupero

CalcioWeb

La vittoria contro l’Atalanta ha consolidato la leadership dell’Inter in Serie A, ma ha anche lasciato qualche preoccupazione per le condizioni di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare e gli esami hanno confermato un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.

La Federcalcio olandese ha ufficializzato il forfait di Dumfries, che non raggiungerà il ritiro della nazionale. L’obiettivo dell’Inter è recuperarlo per la sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma l’8 aprile.