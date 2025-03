Inter, Inzaghi per la sfida contro l’Udinese ritrova Dimarco

CalcioWeb

Federico Dimarco è pronto a tornare in campo per la sfida tra Inter e Udinese, valida per la 30ª giornata di campionato. L’esterno nerazzurro, fermatosi durante il big match contro il Napoli a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Simone Inzaghi.

Resta da capire se Inzaghi deciderà di schierare Dimarco dal primo minuto. L’esterno nerazzurro, infatti, ha saltato le ultime partite dell’Inter e gli impegni con la Nazionale, e potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica.