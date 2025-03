Inter, le scelte di Inzaghi per la sfida contro il Monza per mantenere la vetta

CalcioWeb

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Monza in una partita cruciale per mantenere il primo posto in classifica. Dopo il successo a Rotterdam, i nerazzurri tornano in campo a San Siro per il ventottesimo turno di campionato, con l’obiettivo di aggiungere pressione alle inseguitrici.

Inzaghi ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione rispetto alla gara di Champions League contro il Feyenoord. La coppia d’attacco sarà composta da Lautaro Martinez e Marko Arnautovic, con quest’ultimo che si è guadagnato la fiducia del tecnico nelle ultime uscite.

A centrocampo, Inzaghi rilancia Hakan Calhanoglu e Henrik Mkhitaryan, che erano partiti dalla panchina a Rotterdam. La difesa vedrà la conferma di Alessandro Bastoni, schierato più avanzato sulla fascia sinistra, mentre in porta ci sarà Josep Martinez, con Yann Sommer che dovrebbe tornare titolare nella sfida di Champions League contro il Feyenoord.