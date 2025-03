CalcioWeb

L’Inter trattiene il fiato in attesa degli esami di oggi che riveleranno l’entità dell’infortunio di Zielinski. Il centrocampista polacco, entrato in campo solo per 3 minuti contro il Monza, ha riportato un problema al polpaccio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un periodo compreso tra un mese e mezzo e due mesi in caso di lesione.

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, incrocia le dita e spera di poter recuperare Zielinski per il rush finale della stagione.