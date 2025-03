Inter, per Zielinski stop di un mese e mezzo dopo infortunio

CalcioWeb

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Piotr Zielinski dopo l’infortunio hanno confermato la distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco dovrà stare fermo per almeno un mese e mezzo, saltando così le prossime partite di campionato e di Champions League.

L’infortunio è avvenuto durante la partita contro il Monza, quando Zielinski è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema al polpaccio.

I tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono di circa un mese e mezzo, ma potrebbero variare a seconda della gravità della lesione e della risposta del giocatore alle terapie. Il rientro in campo di Zielinski è previsto per la prima decade di maggio, ma non è escluso che possa slittare ulteriormente.

In campionato e Coppa Italia, Inzaghi potrebbe optare per la soluzione d’emergenza già vista contro il Monza, con Correa adattato a centrocampo. In Champions League, invece, l’argentino è escluso dalla lista UEFA, dunque il tecnico dovrà trovare alternative.