Inter, tegola Taremi: infortunio muscolare, quante partite salta

CalcioWeb

Brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi: Taremi dovrà stare fermo ai box per un infortunio muscolare. Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra.

L’attaccante salterà sicuramente il derby di Coppa Italia, il match di campionato contro il Parma e l’andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma l’8 aprile. Qualche speranza per il Cagliari, ma è ancora troppo presto per avere certezze.