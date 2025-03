Italia-Germania: 50.000 biglietti venduti per la sfida di Nations League

CalcioWeb

Manca poco al fischio d’inizio della tanto attesa sfida tra Italia e Germania, valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League, e l’entusiasmo dei tifosi è palpabile.

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano si prepara a ospitare un evento che si preannuncia memorabile, con ben 50.000 biglietti già venduti.

Esauriti i biglietti dell’offerta Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.