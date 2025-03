Italia-Germania, Spalletti convoca Bellanova: il motivo

CalcioWeb

In vista della doppia sfida contro la Germania, valida per i quarti di finale di Nations League, il CT Luciano Spalletti ha convocato Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta. Una mossa precauzionale, dettata dalle condizioni non ottimali di Mattia Zaccagni e Andrea Cambiaso.

La convocazione di Bellanova è un segnale chiaro: Spalletti vuole avere un’alternativa in più sulle fasce. Zaccagni e Cambiaso non sono al top della forma, e il CT non vuole farsi trovare impreparato.

Bellanova si unirà alla Nazionale mercoledì 19 marzo, alla vigilia della gara di andata contro la Germania, che si disputerà a Milano. Gli azzurri sono attualmente in ritiro ad Appiano Gentile, presso il centro sportivo dell’Inter.