Italia, rimonta epica ma niente Final Four: 3-3 con la Germania

L’Italia di Spalletti esce a testa alta dalla Nations League, pareggiando 3-3 contro la Germania in una partita al cardiopalma. Un risultato che, tuttavia, non basta per accedere alla Final Four.

La partita ha visto due volti completamente opposti. Nel primo tempo, la Germania ha dominato, chiudendo sul 3-0 grazie ai gol di Kimmich su rigore, Musiala e Kleindienst. L’Italia è apparsa in difficoltà, subendo la pressione dei tedeschi e commettendo errori difensivi.

Nella ripresa, però, gli Azzurri hanno mostrato una reazione straordinaria. La doppietta di Kean ha riacceso le speranze, e il rigore di Raspadori al 95′ ha siglato il definitivo 3-3. Un pareggio che, però, non è stato sufficiente per ribaltare il risultato dell’andata e qualificare l’Italia alla fase successiva.

“Sono orgoglioso della reazione dei ragazzi – ha dichiarato Spalletti – Abbiamo dimostrato di avere cuore e orgoglio. Peccato per il primo tempo, dove abbiamo commesso errori che ci sono costati cari. Ma questa partita ci dà fiducia per il futuro“.