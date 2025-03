Juventus-Atalanta: crollo bianconero allo Stadium, fischi e contestazioni dei tifosi

CalcioWeb

Una serata da incubo per la Juventus, che allo Stadium subisce una pesante sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta. Un risultato che scatena la rabbia dei tifosi bianconeri, che contestano duramente la squadra e abbandonano lo stadio in anticipo.

La partita si mette subito male per la Juventus, con l’Atalanta che passa in vantaggio su calcio di rigore. La squadra di casa prova a reagire, ma fatica a creare occasioni da gol. Nella ripresa, l’Atalanta dilaga, segnando altre tre reti e chiudendo definitivamente il match.

Il pubblico bianconero non ci sta e contesta duramente la squadra, fischiando e abbandonando lo stadio in massa. Un clima di contestazione che potrebbe avere ripercussioni sul futuro della squadra e dell’allenatore.

“Siamo tristi dopo una sconfitta così, non ci piace. Non si riparlerà più di scudetto, bisogna ripartire subito contro la Fiorentina e guardare avanti“. Queste le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, che analizza la sconfitta e prova a guardare avanti.