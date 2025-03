Juventus-Atalanta, Motta carica i suoi: “pronti a una grande partita”

CalcioWeb

Thiago Motta ha presentato la sfida tra la sua Juventus e l’Atalanta, in programma domenica allo Stadium. L’allenatore bianconero ha elogiato la settimana di allenamenti della squadra, sottolineando la preparazione dei giocatori per affrontare un avversario di alto livello come l’Atalanta.

Motta ha confermato le assenze di Rouhi, Cabal, Bremer, Milik, Douglas Luiz, Conceicao e Savona. Nonostante le defezioni, il tecnico ha espresso fiducia nei giocatori disponibili, pronti a dare il massimo sia da titolari che a partita in corso.

“Siamo concentrati come sempre alla prossima partita, perché conosciamo il livello del nostro avversario. Non dobbiamo perdere energia su altro. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo dentro per arrivare alla vittoria“, ha dichiarato Motta, evidenziando l’importanza di focalizzarsi sull’impegno imminente.

La Juventus ha lavorato intensamente durante la settimana, curando l’aspetto fisico, tecnico e psicologico. “Pensiamo a dare il massimo per questa partita. Non vogliamo perdere energie per altre cose. La mia filosofia è quella di pensare partita dopo partita“, ha ribadito Motta, sottolineando l’approccio graduale della squadra.