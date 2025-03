Juventus, futuro di Motta appeso a un filo: Firenze decisiva?

CalcioWeb

La pesante sconfitta contro l’Atalanta ha scatenato un terremoto in casa Juventus, mettendo in seria discussione il futuro di Thiago Motta. La dirigenza è insoddisfatta, i tifosi sono infuriati e l’umore della squadra è ai minimi storici. In questo clima di incertezza, le prossime dieci partite diventano cruciali per il tecnico, con la trasferta di Firenze che assume un significato particolare.

La partita contro la Fiorentina al Franchi è considerata un vero e proprio crocevia per il futuro di Motta. Una sconfitta potrebbe avere conseguenze immediate e drastiche, complice anche la sosta per le nazionali che permetterebbe a un eventuale sostituto di avere due settimane per lavorare con la squadra.

In caso di esonero, diversi nomi sono stati accostati alla panchina della Juventus. Tuttavia, non è da escludere l’ipotesi di un traghettatore.