Juventus, Giuntoli blinda Motta: “usciremo insieme da questo momento difficile”

Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, Cristiano Giuntoli, , ha parlato ai microfoni per fare chiarezza sul momento che sta attraversando la squadra bianconera.

Le ultime due prestazioni, definite “sotto livello“, hanno sollevato interrogativi sul futuro di Thiago Motta, ma Giuntoli ha voluto rassicurare tutti: “In questi momenti delicati dobbiamo stare uniti. Siamo molto dispiaciuti per le due ultime gare, ma siamo convinti di uscirne tutti insieme, sempre con Thiago Motta“.

Giuntoli ha ribadito con forza la fiducia nel tecnico: “Dai momenti di difficoltà si esce tutti insieme. Il progetto è iniziato da lontano, abbassando i salari e svecchiando la rosa. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo primario di entrare in Champions, che è ancora alla nostra portata“.

Il dirigente bianconero ha sottolineato l’importanza di un’analisi lucida della situazione: “Cercheremo di analizzare in maniera lucida quello che è successo nelle ultime due settimane. Ci vuole equilibrio, non si può passare dalle stelle alle stalle. Dopo la gara col Verona i media ci davano in corsa per lo scudetto…”.

Giuntoli ha poi aggiunto: “Dobbiamo avere equilibrio in campo e fuori nei momenti di difficoltà. Eravamo la migliore difesa del campionato e abbiamo preso 7 gol in due gare. Serve equilibrio psicologico e tattico. In campionato, con qualche passo falso, la squadra finora ha sempre rimesso le cose a posto con equilibrio e dobbiamo ritrovarlo“.

Ha poi concluso il suo intervento con un appello all’unità: “Dopo una partita sbagliata, finora la squadra aveva fatto sempre quella dopo giusta, è la prima volta che si inceppa per due partite di fila. In queste situazioni dobbiamo toccare tutti i temi: a livello tattico ci penserà il mister, come pure a livello psicologico. Tutti insieme gli dobbiamo dare una grande mano per ritrovare l’equilibrio di cui abbiamo bisogno“.