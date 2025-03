Juventus, Motta scuote la squadra: “responsabilità mia, ma ora …”

CalcioWeb

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per un confronto diretto tra l’allenatore Thiago Motta, la squadra e la dirigenza. Un incontro teso, ma costruttivo, in cui Motta ha ribadito la sua fiducia nel progetto e ha chiesto ai giocatori di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto.

Thiago Motta ha ammesso le proprie colpe, condividendole con la squadra. “Mi assumo la responsabilità per ciò che si è visto in campo contro l’Atalanta“, ha dichiarato l’allenatore, “ma ora dobbiamo reagire e lottare con intensità ed entusiasmo per il quarto posto”.

La presenza di Giuntoli e dell’ad Scanavino sottolinea l’importanza del momento. La dirigenza bianconera vuole dare un segnale forte alla squadra, ribadendo la fiducia in Motta e nel progetto, ma allo stesso tempo chiedendo una reazione immediata.