Juventus, Thiago Motta verso l’esonero: il nome in pole per la panchina

La Juventus si trova in un momento cruciale della stagione, con il futuro di Thiago Motta sempre più incerto. Nonostante il progetto iniziale mirasse a una rivoluzione di mentalità e gioco, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. La dirigenza bianconera sembra intenzionata a cambiare guida tecnica, e il match contro il Genoa del 29 marzo potrebbe portare all’esonero.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il nome più caldo per la successione è quello di Roberto Mancini. L’ex CT della Nazionale italiana avrebbe già dato la sua disponibilità per un contratto di 4 mesi, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.