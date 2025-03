Juventus, gli ultrà annunciano contestazione contro squadra e società

CalcioWeb

Con un comunicato congiunto pubblicato sui social gli ultrà della Juventus (Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, Nord Est, Viking e Nab) hanno annunciato una contestazione a squadra e società.

Il comunicato

“Noi siamo quelli che vi seguono ovunque, abbiamo sempre in testa la Juventus, pioggia, neve, ghiaccio, sole, siamo sempre presenti, vi abbiamo dato fiducia volevamo crederci sostenendovi con entusiasmo e sacrifici. Purtroppo oggi siamo arrivati a non poter più sopportare un progetto che sembra fallito in cui niente ha un senso logico o uno svolgimento comprensibile. Ora non è più tollerabile il vostro atteggiamento e il vostro menefreghismo nei confronti di una maglia storica come quella della Juventus: sentirete il nostro disappunto sperando di provocare in voi giocatori, allenatore e dirigenti una scintilla che potrebbe, almeno in parte, salvare una stagione disastrosa come da 14 anni non accadeva.

Invitiamo tutti i tifosi juventini a far sentire la propria voce e partecipare alla dimostrazione del nostro disappunto sia domani che lunedì allo Stadium. Domenica alle 19.45 nel piazzale della curva sud e poi al J Hotel, noi non molleremo mai“.