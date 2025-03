La Figc promuove il calcio femminile con una campagna per l’8 marzo

CalcioWeb

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la FIGC ha lanciato una campagna per promuovere il calcio femminile e abbattere i pregiudizi. Lo slogan scelto, “Non è calcio femminile, è calcio”, pronunciato dal ct della Nazionale femminile Andrea Soncin, vuole sottolineare la necessità di una rivoluzione culturale e linguistica per accompagnare la crescita del movimento femminile.

La FIGC, guidata dal presidente Gabriele Gravina, è impegnata in un profondo processo evolutivo nel campo dei diritti e delle pari opportunità. Il riconoscimento dello status di professioniste alle calciatrici e l’investimento nello sviluppo del calcio di base praticato dalle bambine sono punti fermi della mission federale.

La campagna è stata accompagnata da una grafica pubblicata sui canali social della Federazione, che mostra l’esultanza delle calciatrici azzurre con la nuova maglia Adidas, la prima appositamente ideata per la Nazionale femminile.

La celebrazione dell’8 marzo sui campi di Serie A e B Femminile sarà dedicata al tema della violenza digitale di genere, con le capitane e la squadra arbitrale che poseranno per una foto con un cartello contenente commenti negativi ‘virtuali’ che hanno un impatto reale nella vita delle donne.