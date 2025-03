La Serie A in campo a Pasqua? Il motivo

CalcioWeb

Il calendario fitto di impegni delle squadre di Serie A potrebbe portare a una decisione storica: far giocare alcune partite durante la domenica di Pasqua. La Lega Serie A sta infatti valutando la possibilità di spostare Bologna-Inter al 20 aprile, per permettere all’Inter di avere un giorno di riposo in più in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

Se l’ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe di un evento che non si verificava da 16 anni nel campionato italiano.

Bologna-Inter potrebbe non essere l’unica partita in programma per la domenica di Pasqua. Per rispettare la contiguità in ottica Coppa Italia, infatti, anche Milan-Atalanta ed Empoli-Venezia potrebbero essere posticipate al 20 aprile.