Lautaro nella bufera: Inzaghi lo difende dalle accuse di bestemmia

CalcioWeb

Le polemiche non si placano intorno a Lautaro Martinez, finito nel mirino per una presunta bestemmia pronunciata al termine del match Juve-Inter.

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha preso le difese del suo giocatore, respingendo con forza le accuse: “Conosciamo tutti Lautaro, sono quasi 4 anni che lavoriamo insieme, è uno di quei giocatori a cui non ho mai sentito dire una parolaccia. Ci tiene molto è una persona di valori, può capitare qualche parolaccia a qualcuno, compreso l’allenatore, Lautaro in 3 anni e mezzo non l’ho mai sentito“.

Inzaghi ha poi espresso il suo disappunto per il clima mediatico che circonda l’Inter: “Quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più. Io mi ero arrabbiato per questo, mi sentivo di difendere i miei ragazzi e la mia società che sono straordinari, non mi piaceva quello che veniva detto e quello che veniva descritto fuori. L’ultima cosa è quella di Lautaro“.

Nonostante la tempesta mediatica, Inzaghi ha rassicurato sulle condizioni del suo attaccante: “Andiamo avanti, il ragazzo nonostante si stia parlando tanto di lui e di questa cosa che sembrava superata, l’ho visto concentrato, ha lavorato bene. So che è un ragazzo che ascolta e sente tutto“.