Lazio, il falconiere ancora a Formello sfida Lotito

CalcioWeb

Il caso del falconiere della Lazio, Juan Bernabé, è tutt’altro che chiuso. Dopo essere stato licenziato dal presidente Lotito a gennaio per aver pubblicato sui social media video e foto di un intervento chirurgico intimo, Bernabé continua a occupare abusivamente la stanza che la società gli aveva concesso a Formello.

“Non voglio andarmene“, ha dichiarato Bernabé. “Sto molto bene nel centro sportivo. La legge italiana è per tutti, Lotito dovrà trovare un meccanismo legale per cacciarmi via, perché io volontariamente non me ne vado“.