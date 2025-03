Lotito: “il falconiere è ancora a Formello, si è chiuso in una stanza”

CalcioWeb

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato a parlare del caso di Juan Bernabè, il falconiere sollevato dal suo incarico dopo aver diffuso sui suoi profili social con anche un certo entusiasmo i risultati della nuova protesi peniena.

Nel corso della trasmissione ‘Finché la barca va’ su Rai 3, Lotito ha espresso la sua ferma condanna per l’accaduto, definendo il comportamento di Bernabe un “atto osceno in luogo pubblico” e sottolineando l’importanza di un calcio “didascalico e moralizzatore“.

Lotito ha rivelato che Bernabe occupa ancora una stanza a Formello “abusivamente e senza titolo” e che la Lazio ha avviato “le procedure per potersi riappropriare della proprietà, in termini giudiziari“. Il presidente ha inoltre espresso il suo disappunto per la scomparsa dell’aquila, che Bernabe avrebbe portato via.