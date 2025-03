Maxi squalifica per Fonseca dopo il testa a testa con l’arbitro di Lione-Brest

CalcioWeb

Paulo Fonseca, allenatore del Lione, è stato squalificato per nove mesi dalla commissione disciplinare della Ligue 1 a seguito di un violento alterco con l’arbitro Benoit Millot durante la partita di campionato contro il Brest.

L’episodio, avvenuto nel finale della partita, ha visto Fonseca reagire in modo aggressivo a un controllo VAR, portandosi faccia a faccia con l’arbitro e urlandogli contro.

La squalifica di Fonseca durerà fino al 30 novembre 2025, impedendogli di sedere in panchina durante le partite ufficiali. Inoltre, fino al 15 settembre 2025, l’allenatore portoghese non potrà accedere agli spogliatoi prima e dopo le partite.

La commissione disciplinare ha ritenuto il comportamento di Fonseca intimidatorio e minaccioso, incompatibile con il ruolo di educatore che un allenatore dovrebbe ricoprire.

La squalifica di Fonseca rappresenta un duro colpo per il Lione, che dovrà affrontare le prossime partite senza il suo allenatore in panchina. Il club potrebbe anche decidere di allontanare Fonseca, considerando la gravità della sanzione e l’impatto che potrebbe avere sulla squadra. Nel frattempo, il Lione si prepara per la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il FCSB.