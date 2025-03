Milan, Conceicao in conferenza: “il mio futuro dipende…”

CalcioWeb

Alla vigilia della cruciale trasferta del Milan a Napoli, l’allenatore Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa ed ha dato delle risposte in merito al suo futuro in panchina.

“Non ho bisogno di rassicurazioni, capisco che vogliate parlarne, ma non mi serve che qualcuno mi dica delle cose o di stare tranquillo. Io dipendo dalla partita e penso a quella, dipendo dal risultato“.

Ha poi aggiunto: “Se poi tra una settimana, tra un mese, tra un anno, tra dieci anni le strade si separeranno, arriverà. Altrimenti però sembro un bambino che vuole che il papà gli dica che sta bene. No. Sono qui, ho un contratto al Milan, non ho bisogno di rassicurazioni”.