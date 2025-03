Milan, Leao lancia l’allarme: “siamo soli contro tutto e tutti”

CalcioWeb

A poche ore dalla sfida contro la Lazio, Rafael Leao ha scosso l’ambiente rossonero con un post su Instagram dal tono polemico: “Purtroppo siamo soli contro tutto e tutti. Siamo ancora in tempo per tornare a fare risultati positivi e il gruppo continuerà a essere più unito che mai“.

Il suo post arriva in un momento delicato della stagione, con il Milan in lotta per un posto in Champions League e reduce da risultati altalenanti.

Le parole di Leao sono un chiaro messaggio di unità al gruppo. Il portoghese invita i suoi compagni a compattarsi e a lottare insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il post di Leao ha scatenato un’ondata di reazioni sui social network. Molti tifosi hanno espresso il loro sostegno al portoghese e alla squadra, condividendo il suo spirito combattivo. Altri, invece, hanno criticato il tono polemico del messaggio, ritenendolo controproducente in un momento così delicato.